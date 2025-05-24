Yüzme ile kilo vermek: Kaç kalori yakılır?

Suya Gir, Yağları Yak!

Yüzme sadece ferahlatıcı değil, aynı zamanda yüksek kalorili bir egzersiz türüdür. Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştırdığı için yağ yakımını hızlandırır, metabolizmayı canlandırır ve eklemlere yük bindirmeden zayıflamanıza yardımcı olur.

🔥 Yüzme ile Ne Kadar Kalori Yakılır?

Kalori yakımı; kişinin kilosu, yüzme stili, tempo ve süreye göre değişir. Aşağıda 70 kg ağırlığında bir kişi baz alınarak ortalama yakım değerleri verilmiştir:

Yüzme Türü 30 Dakikada Yakılan Kalori 1 Saatte Yakılan Kalori

Serbest Stil (Orta Tempo) 250–300 kcal 500–600 kcal

Kurbağalama 200–250 kcal 400–500 kcal

Sırtüstü 180–230 kcal 360–460 kcal

Kelebek 300–400 kcal 600–800 kcal

Su Jimnastiği (Aqua Fitness) 150–200 kcal 300–400 kcal

👉 Kilonuz daha fazlaysa, bu değerler %10–30 daha yüksek olabilir.

🎯 Yüzme ile Kilo Vermek İçin İpuçları

Haftada 3–5 gün, 30–60 dakika yüzün

Serbest + kurbağalama karışık antrenmanlar yaparak tempoyu koruyun

Yüzme sonrası kas onarımı için yeterli protein ve su alın

Reformer Pilates veya karada core egzersizleriyle süreci destekleyin

📌 Yüzmenin Kilo Vermeye Etkileri

✅ Kasları şekillendirir

✅ Kardiyovasküler dayanıklılığı artırır

✅ Duruşu düzeltir ve bel-sırt ağrılarını azaltır

✅ Sakatlık riski minimumdur

✅ Stres hormonlarını düşürerek duygusal yeme riskini azaltır