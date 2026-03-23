Pilates, hem zihni hem de bedeni dengeleyen bütünsel bir egzersiz sistemidir. Yoğun iş temposu, uzun oturma süreleri veya stresli bir gün, kaslarınızı yorar ve duruşunuzu olumsuz etkiler. Neyse ki pilates, günün herhangi bir anında uygulanabilecek hareketlerle hem esnekliği artırır hem de kasları güçlendirir.

Günün her anına uygun pilates hareketleri

1. Sabah esnemesi (5 dakika)

Kolları yukarı uzatıp derin nefes alın

Yanlara doğru esneyin

Omuz ve sırt kaslarını uyandırın

2. Öğle arası hareketleri (10 dakika)

Omurga açıcı twist hareketleri

Dizleri göğse çekme hareketi

Hafif plank ve yan plank pozisyonları

3. Akşam rahatlama hareketleri (10–15 dakika)

Köprü (glute bridge)

Cat-cow hareketi ile omurga mobilitesi

Nefes odaklı yatay esnemeler

İpuçları

Günlük kısa seanslar bile uzun vadede kaslarınızı güçlendirir.

Derin nefes ile pilates hareketlerini destekleyin.

Duruşunuza odaklanarak hareketleri yavaş ve kontrollü yapın.

Pilates, günün her anında uygulanabilen esnek bir egzersizdir. Düzenli olarak yapıldığında kaslarınızı güçlendirir, duruşunuzu iyileştirir ve bedeninizi enerjik tutar.

