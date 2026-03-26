Pilates ile omurga stabilitesini güçlendirin

Omurga stabilitesi nedir?
Omurga stabilitesi, bel ve sırt bölgesindeki kasların omurgayı doğru pozisyonda tutabilme yeteneğidir. Stabil bir omurga, günlük aktivitelerde, spor sırasında veya uzun süre otururken sakatlanma riskini azaltır.
Pilates ve omurga stabilitesi
Pilates, özellikle core (karın, sırt ve pelvis) kaslarını hedef alarak omurga çevresindeki destek yapıları güçlendirir. Düzenli pilates çalışmaları:
Bel ve sırt ağrılarını azaltır
Duruş bozukluklarını düzeltir
Günlük hareketlerde denge ve kontrol sağlar
Omurga çevresindeki kasları güçlendirerek sakatlanma riskini azaltır
Omurga stabilitesini artıran pilates egzersizleri
Plank: Tüm core kaslarını aktif tutar ve duruşu iyileştirir
Hundred (Yüz Egzersizi): Karın ve nefes kontrolünü güçlendirir
Swan (Kobra Pozu): Sırt kaslarını esnetir ve güçlendirir
Single Leg Stretch: Omurga stabilitesini korurken alt vücut kaslarını çalıştırır
Uygulama önerileri
Haftada 2–3 gün pilates çalışması ile başlayın
Egzersizleri kontrollü ve doğru formda yapın
Her hareketi 5–10 tekrar veya 20–60 saniye aralığında uygulayın
Omurga sağlığı için nefes kontrolüne dikkat edin
