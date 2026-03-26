Pilates ile omurga stabilitesini güçlendirin

Omurga stabilitesi nedir?

Omurga stabilitesi, bel ve sırt bölgesindeki kasların omurgayı doğru pozisyonda tutabilme yeteneğidir. Stabil bir omurga, günlük aktivitelerde, spor sırasında veya uzun süre otururken sakatlanma riskini azaltır.

Pilates ve omurga stabilitesi

Pilates, özellikle core (karın, sırt ve pelvis) kaslarını hedef alarak omurga çevresindeki destek yapıları güçlendirir. Düzenli pilates çalışmaları:

Bel ve sırt ağrılarını azaltır

Duruş bozukluklarını düzeltir

Günlük hareketlerde denge ve kontrol sağlar

Omurga çevresindeki kasları güçlendirerek sakatlanma riskini azaltır

Omurga stabilitesini artıran pilates egzersizleri

Plank: Tüm core kaslarını aktif tutar ve duruşu iyileştirir

Hundred (Yüz Egzersizi): Karın ve nefes kontrolünü güçlendirir

Swan (Kobra Pozu): Sırt kaslarını esnetir ve güçlendirir

Single Leg Stretch: Omurga stabilitesini korurken alt vücut kaslarını çalıştırır



Uygulama önerileri



Haftada 2–3 gün pilates çalışması ile başlayın

Egzersizleri kontrollü ve doğru formda yapın

Her hareketi 5–10 tekrar veya 20–60 saniye aralığında uygulayın

Omurga sağlığı için nefes kontrolüne dikkat edin

