🍽️ Fit Lahmacun Tarifi 🍽️

Sağlıklı beslenirken lezzetten vazgeçmeniz gerekmiyor! 🌟

Fit lahmacun, geleneksel lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden daha hafif, daha besleyici ve daha düşük kalorili bir versiyon sunuyor.

Tam buğday unu, yağsız kıyma ve taze sebzelerle hazırlanan bu tarif, formunuzu korurken damak tadınızı da mutlu edecek.

Hazırlaması oldukça kolay, paylaşması daha keyifli, ailecek, arkadaşlarla veya kendi kaçamak öğünlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirisniz.

Malzemeler (6 adet için)

Hamur için:

2 su bardağı tam buğday unu

1 çay kaşığı instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3/4 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

250 gr yağsız kıyma (veya tavuk kıyması)

1 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1 adet orta boy soğan (ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (opsiyonel)

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (damak tadınıza göre)

Hazırlanışı

Hamuru hazırlayın:

Un, tuz ve mayayı karıştırın. Zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın:

Kıyma ve sebzeleri, salçaları, baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.

Lahmacunları hazırlayın:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İnce ve yuvarlak açın.

İç harcı yayın:

Hamurun üzerine kıymalı karışımdan ince bir tabaka halinde yayın.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, 10-12 dakika, kenarları hafif kızarana kadar pişirin.

👉🏼 "KAHVALTININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...