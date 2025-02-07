3 Adımda Sağlıklı Alışkanlıklar Edinmek

Alışkanlıklar tekrar edildikçe oluşurlar. Sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı yaşam ve başarı getirirler. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek, uzun vadede ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza katkı sağlayacak tutarlı adımlardan oluşur. Çoğumuzun alışkanlık haline getirmek istediği ancak süreklilik sağlayamadığı istekleri vardır. Bu bazıları için spor, bazıları için beslenme düzeni değişiklikleri, bazıları içinse yeni bir hobi edinmek olabilir.

Sağlıklı alışkanlıklar edinmenin 3 adımı:

1. Hedefleri belirlemek ve küçük adımlar atmak

Yeni alışkanlıklar edinmek için net hedefler belirlemeniz gerekir. Başlangıçta büyük hedefler belirmek motivasyon sağlamanıza engel olabilir. Önemli olan küçük adımlarla sürdürülebilirlik sağlamaktır. Örneğin; her gün 15 dakika yürüyüş yapma hedefi koymak ve bunu zamanla artırmak planınızı amacınızı sürdürülebilir hale getirir.

2. Düzenli tekrar

Alışkanlıklar tekrarlarla sürdürülebilir rutinlere dönüşür. Yeni bir alışkanlık kazanmak için sürekli tekrar gerekir. İnsan beyni tekrar eden davranışları otomatik hale getirir ve alışkanlıklar oluşur.

3. Motivasyon

Yeni bir alışkanlık kazanmak için motivasyon gerekir. Motivasyon bir şeyi alışkanlık haline getirebilmeniz için itici bir güçtür.

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