Bağışıklık sistemi ve beslenme: Hangi yiyecekler doğal kalkanımızı güçlendirir?

Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı en önemli savunma hattımızdır. Bağışıklığımızı korumak ve güçlendirmek için düzenli uyku, stres yönetimi ve egzersiz kadar, doğru beslenme de hayati bir rol oynar. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve antioksidanları sağlayan doğal besinler, bağışıklık hücrelerinin etkin çalışmasına destek olur.

Bağışıklığı destekleyen besin grupları:

C vitamini kaynağı gıdalar: Portakal, mandalina, kivi, çilek, biber ve brokoli bağışıklık sisteminin en güçlü destekçilerindendir.

Çinko açısından zengin besinler: Kabak çekirdeği, badem, ceviz, mercimek ve deniz ürünleri enfeksiyonlara karşı direnç sağlar.

Probiyotikler: Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklığın temelini oluşturur.

Antioksidanlar: Yaban mersini, üzüm, ıspanak ve yeşil çay hücreleri serbest radikallere karşı korur.

Protein kaynakları: Tavuk, balık, yumurta ve baklagiller bağışıklık hücrelerinin üretimi için gereklidir.

