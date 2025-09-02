Mevsimsel beslenme: Her mevsimde bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Beslenme şeklimiz yalnızca günlük enerjimizi değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin gücünü de doğrudan etkiler. Mevsimlere uygun beslenmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yollarla karşılamanın en etkili yöntemlerinden biridir.

İlkbahar: Bu dönemde taze yeşillikler, enginar, kuşkonmaz ve çilek gibi antioksidan zengini besinler öne çıkar. Karaciğeri temizler, enerjiyi artırır ve bağışıkl��ğı destekler.

Yaz: Vücudun sıvı kaybını önlemek için karpuz, salatalık ve domates gibi su oranı yüksek besinler idealdir. Ayrıca böğürtlen ve kayısı gibi yaz meyveleri C vitamini açısından bağışıklığı güçlendirir.

Sonbahar: Havuç, balkabağı, elma ve armut gibi lifli besinler sindirimi desteklerken beta-karoten sayesinde bağışıklığı da kuvvetlendirir. Ayrıca bu dönemde balık tüketmek D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Kış: Soğuk havalara karşı en büyük destekçi turunçgiller, brokoli, lahana ve sarımsaktır. C vitamini deposu olan bu yiyecekler soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir.

Mevsimsel beslenmeyi alışkanlık haline getirerek hem vücudun dengesini koruyabilir hem de yıl boyunca güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz.

