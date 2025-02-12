C Vitamini ve Lif Zengini Balkabağı Çorbası

Malzemeler:

3 dilim bal kabağı

1 adet patates

1 adet havuç

2 litre su

3 yemek kaşığısıvı yağ

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2çay kaşığı zerdeçal

Üzeri İçin:



1 tutam kabak çekirdeği içi

1 tutam taze kekik (isteğe göre)

Bal kabağı çorbası için tüm malzemeleri küp şeklinde doğrayın. Tavaya yağ ekleyin ve soğanları, sarımsakları, havuçları kavurun. Doğranmış bal kabaklarını ve rendelenmiş patatesleri bir tencereye alarak, üzerine sıcak suyu ekleyip kaynatın. Kavurduğunuz harcın üzerine haşlanmış bal kabaklarını ekleyin. Et suyu ve tuzu ilave edin ve ardından sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sonrasında sütü ilave ederek karıştırın. Çorbayı blenderdan geçirin. Zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

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