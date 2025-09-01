Dengeli diyet nedir?

Dengeli diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri doğru oranlarda içeren beslenme düzenidir. Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan bu diyet, yalnızca kilo vermek için değil; bağışıklığı güçlendirmek, enerji seviyesini korumak ve kronik hastalık risklerini azaltmak için de önemlidir.

Dengeli beslenmede olması gereken besin grupları

Dengeli bir diyet listesi şu temel besin gruplarını içermelidir:

Karbonhidratlar: Tam tahıllar, sebzeler ve meyveler.

Proteinler: Balık, tavuk, baklagiller, yumurta gibi kaynaklar.

Yağlar: Zeytinyağı, avokado, ceviz gibi sağlıklı yağlar.

Vitamin ve mineraller: Renkli sebze ve meyveler.

Su: Günlük en az 1,5-2 litre su tüketimi.

Neden dengeli diyet tercih edilmeli?

Kan şekerini dengeler, enerji kayıplarını önler.

Zihinsel performansı ve odaklanmayı artırır.

Bağışıklık sistemini destekler.

Fazla kilo alımını önleyerek sağlıklı vücut dengesini korur.

Uzun vadede kalp, diyabet ve sindirim sistemi hastalıkları riskini azaltır.

Dengeli diyet için ipuçları

İşlenmiş gıdalardan, aşırı şeker ve tuz tüketiminden kaçının.

Öğün atlamamaya özen gösterin.

Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar (ceviz, yoğurt, meyve) tercih edin.

Çeşitliliğe önem verin; tek tip beslenme vücudu ihtiyaçlardan mahrum bırakır.

