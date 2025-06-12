KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Dışarıda sağlıklı beslenmek mümkün mü?

Dışarıda sağlıklı beslenmek sandığın kadar zor değil! Restoran, kafe ya da ofis dışında yemek yerken de doğru tercihlerle sağlıklı kalmak mümkün. İşte dışarıda beslenirken dikkat etmen gerekenler!

12 Haziran 2025
Evet, mümkün. Önemli olan ne yediğin kadar, nasıl düşündüğün…

İşte dışarıda beslenirken işine yarayacak 5 basit ipucu:

1️⃣ Kızartma yerine ızgara/haşlama sor.
2️⃣ Pilav, patates yerine salata veya sebze iste.
3️⃣ Ekmek sepetinden uzak dur! (Gereksiz kaloriye hayır)
4️⃣ Sosları ayrı iste, ne yediğini bil.
5️⃣ Aç değilken menüye bakma. Tok karar, doğru karardır.

Unutma, dışarıda yemek yemek keyifli olabilir ama sağlığından taviz vermeden de bu keyfi sürdürebilirsin.

✨ Seçim senin: Kararlarını sen verirsen, yediklerin seni yönetemez.

