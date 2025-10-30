Egzersiz sonrası beslenmede yapılan yaygın hatalar

Egzersiz sonrası vücudun enerji depoları boşalır, kaslar onarım sürecine girer. Bu nedenle doğru beslenme toparlanmayı hızlandırır. Ancak birçok kişi bu aşamada bazı hatalar yapar:

Yemek atlamak: "Spor yaptım, yemeyeyim" düşüncesi kas kaybına yol açabilir.

Aşırı protein tüketmek: Kas onarımı için protein önemli olsa da, fazlası sindirimi zorlaştırır.

Karbonhidratı tamamen kesmek: Egzersiz sonrası glikojen depoları yenilenmezse enerji düşer.

Yetersiz su tüketimi: Susuz kalmak kas kramplarını artırır.

Doğru yaklaşım; suyla kaybı yerine koymak, dengeli bir tabak oluşturmak (protein + kompleks karbonhidrat + sağlıklı yağ) ve vücudu zorlamadan yenilenmesini desteklemektir.

