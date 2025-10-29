Evde yapılan nefes egzersizleriyle stresi azaltma

Modern yaşam temposu, stres hormonlarını artırarak hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ancak nefes egzersizleri, bu stres döngüsünü kırmanın en basit ve etkili yollarından biridir.

Evde uygulanabilecek birkaç teknik:

4-7-8 nefes yöntemi: 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver.

Kutu nefes: 4 saniye al, 4 saniye tut, 4 saniye ver, 4 saniye bekle.

Diyafram nefesi: Nefesi karına doğru alarak akciğerlerin alt kısmını da çalıştır.

Bu egzersizleri her gün 5 dakika uygulamak, kalp atışlarını düzenler, kas gerginliğini azaltır ve zihinsel netliği artırır. Düzenli nefes çalışması, stresle baş etmede doğal bir kalkan oluşturur. 🌿

