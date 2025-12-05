Duruşunuzu düzeltmenize yardımcı 5 kolay egzersiz

Uzun süre bilgisayar başında kalmak, telefonla eğilerek zaman geçirmek, zayıf sırt ve core kasları… Tüm bunlar zamanla duruşun öne doğru çökmesine, omuzların içe dönmesine ve boyun ağrılarına neden olur.

İyi haber: Düzenli uygulanan birkaç basit egzersizle duruşu düzeltmek mümkündür. İşte evde, ofiste veya kısa molalarda kolayca yapabileceğiniz 5 etkili hareket.

1. Göğüs açma esnetmesi

Gün içinde omuzlarımız sıkça öne doğru düşer. Bu egzersiz göğüs kaslarını açarak dik durmanıza yardımcı olur.

Nasıl yapılır?

Ellerinizi sırtınızın arkasında birleştirin, omuzlarınızı hafifçe geriye itin ve göğsünüzü açın. 20–30 saniye bekleyin.

2. Duvar melekleri (wall angels)

Omuzların geriye gelmesini ve sırt kaslarının aktifleşmesini sağlar.

Nasıl yapılır?

Sırtınızı duvara yaslayın. Kollarınızı "W" pozisyonu yaparak yukarı-aşağı kaydırın. 10 tekrar.

3. Kedi–deve hareketi

Omurga esnekliğini artırır ve sırt gerginliğini azaltır.

Nasıl yapılır?

Diz–el pozisyonunda, sırtı sırayla yukarı yuvarlayın ve aşağı bükün. 10–12 tekrar uygulayın.

4. Omuz germe + kürek sıkma

Postürü dikleştiren en temel egzersizlerden biridir.

Nasıl yapılır?

Oturur veya ayakta, kürek kemiklerinizi birbirine doğru sıkın. 3 saniye tutup bırakın. 12–15 tekrar.

5. Plank

Core kasları güçlendikçe duruş kendiliğinden düzelir.

Nasıl yapılır?

Dirsek plank pozisyonunda 20–40 saniye bekleyin. Zamanla sürenizi artırabilirsiniz.

Bu egzersizleri düzenli yapmanın faydaları

Boyun, sırt ve omuz ağrılarını azaltır

Omurga hizasını destekler

Daha dik ve güçlü bir postür oluşturur

Enerjiyi artırır, nefesi açar

Günlük yaşamda yorgunluk hissini azaltır

