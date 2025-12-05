En çok protein içeren yiyecekler hangileridir?

Protein, vücudun yapı taşıdır. Kaslardan hormonlara, bağışıklık hücrelerinden saç ve deriye kadar her şey proteine ihtiyaç duyar. Yeterli protein almak; daha güçlü bir metabolizma, daha tok bir mide ve daha dengeli bir enerji anlamına gelir. Peki protein açısından en zengin yiyecekler hangileri?

1. Yumurta

Yumurta, biyoyararlanımı en yüksek protein kaynaklarından biridir.

1 büyük yumurta ≈ 6 g protein

Hem ekonomik hem besleyici olması nedeniyle sporcuların ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorilerindendir.

2. Tavuk göğsü

Tavuk göğsü, yağ oranı düşük, protein oranı yüksek bir besindir.

100 g tavuk göğsü ≈ 31 g protein

3. Hindi eti

Tavuk gibi hafif ve yağsız bir et alternatifi olan hindi, yüksek kaliteli protein sunar.

100 g hindi eti ≈ 29 g protein

4. Balık (somon, ton balığı, sardalya)

Balıklar yalnızca protein değil, aynı zamanda omega-3 bakımından da zengindir.

100 g somon ≈ 25 g protein

100 g ton balığı ≈ 28 g protein

5. Süt ürünleri (yoğurt, kefir, peynir)

Özellikle süzme yoğurt ve lor peyniri yüksek protein içerir.

100 g lor peyniri ≈ 18 g protein

1 porsiyon süzme yoğurt ≈ 15–20 g protein

6. Kurubaklagiller

Vegan veya vejetaryen beslenenler için mükemmel bir protein kaynağıdır.

1 su bardağı haşlanmış nohut ≈ 15 g protein

1 su bardağı haşlanmış mercimek ≈ 18 g protein

7. Kuruyemişler ve tohumlar

Badem, fıstık, chia, keten ve kabak çekirdeği, hem sağlıklı yağ hem de protein sunar.

100 g kabak çekirdeği ≈ 30 g protein

2 yemek kaşığı chia ≈ 4 g protein

8. Yulaf

Karbonhidrat ve lif içeriğinin yanı sıra güçlü bir bitkisel protein kaynağıdır.

1 porsiyon yulaf ≈ 10 g protein

9. Yüksek proteinli peynir altı suyu tozu (whey)

Sporcular için hızlı ve pratik bir proteindir.

1 ölçek whey ≈ 20–25 g protein

