Flavonoid nedir? Flavonoid içeren besinler ve sağlığa faydaları

Flavonoid nedir?

Flavonoidler, bitkilerde doğal olarak bulunan güçlü antioksidan bileşiklerdir. Meyve, sebze, çay, kahve ve kakao gibi birçok gıdada yer alan flavonoidler, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu sayede hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Flavonoidlerin sağlığa faydaları

Bağışıklığı destekler: Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Kalp sağlığını güçlendirir: Damar esnekliğini artırır, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Antioksidan etki gösterir: Serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller.

Beyin sağlığını korur: Hafıza ve konsantrasyonu destekleyebilir.

Anti-inflamatuar etki sağlar: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak kronik hastalıklara karşı koruma sunar.

Flavonoid içeren besinler

Meyveler: Elma, üzüm, çilek, nar, turunçgiller

Sebzeler: Soğan, brokoli, ıspanak, lahana

İçecekler: Yeşil çay, siyah çay, kahve, kakao

Diğer kaynaklar: Bitter çikolata, baklagiller, kırmızı şarap (ölçülü tüketildiğinde)

Ne kadar tüketilmeli?

Günlük beslenmede farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek flavonoid çeşitliliğini artırır. Renkli tabak kuralını uygulayarak (kırmızı, yeşil, sarı, mor meyve ve sebzeler) yeterli flavonoid alımı sağlanabilir.

👉🏼 "SPOR YAPARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...