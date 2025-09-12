Öğünlerinize daha fazla lif nasıl eklenir?

Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması, tokluk hissi ve uzun vadede kalp-damar sağlığının korunması için vazgeçilmezdir. Ancak günlük beslenmemizde çoğu zaman yeterli lif tüketemiyoruz. İşte öğünlerinize daha fazla lif eklemenin pratik yolları:

1. Kahvaltıda tam tahılları tercih edin

Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi veya çavdar ekmeği seçerek güne lifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

2. Meyveleri kabuklarıyla tüketin

Elma, armut, salatalık gibi meyve ve sebzelerin kabuklarında bolca lif bulunur. Soymadan yemek lif alımınızı artırır.

3. Ara öğünlerde kuruyemiş ve kuru meyve

Badem, fındık, kuru incir veya kuru kayısı hem lezzetli hem de lif açısından zengin seçeneklerdir.

4. Salatalarınıza baklagil ekleyin

Nohut, mercimek veya fasulye gibi baklagiller, lifin yanı sıra protein de sağlar.

5. Atıştırmalıklarda işlenmiş ürünler yerine sebze tercih edin

Havuç, salatalık veya biber gibi çiğ sebzeler hem düşük kalorili hem de lif açısından yüksektir.