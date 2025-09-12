Magnezyum sizin için ne işe yarar ve ne kadarına ihtiyacınız var?

Magnezyum, vücudumuzun enerji üretiminden kas fonksiyonlarına kadar 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda rol oynayan hayati bir mineraldir. Çoğu zaman fark edilmese de, yetersizliği halsizlik, kas krampları, uyku problemleri ve stres artışıyla kendini gösterebilir.

Magnezyumun başlıca faydaları:

Kas ve sinir sağlığı: Kas kramplarını azaltır, sinir iletimini düzenler.

Kemik sağlığı: Kalsiyumun kemiklere bağlanmasına yardımcı olur, osteoporoz riskini azaltır.

Enerji üretimi: Hücrelerin enerji kaynağı olan ATP üretiminde rol oynar.

Ruh hali ve uyku: Stresi azaltır, melatonin üretimini destekleyerek uyku kalitesini artırır.

Kalp sağlığı: Kalp ritmini düzenler, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Ne kadar magnezyuma ihtiyacınız var?

Yetişkin kadınlar: Günde yaklaşık 310–320 mg

Yetişkin erkekler: Günde yaklaşık 400–420 mg

Hamile kadınlar: 350–360 mg

Magnezyum içeren besinler:

Ispanak, kabak çekirdeği, badem, avokado, muz, tam tahıllar ve bitter çikolata magnezyum açısından oldukça zengindir.

Magnezyumu yeterince almak, hem fiziksel enerjinizi hem de zihinsel sağlığınızı korumak için basit ama güçlü bir adımdır.

