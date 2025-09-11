Sağlıklı uyku için beslenme ipuçları

Kaliteli bir uyku, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak çoğu zaman uyku problemlerinin yalnızca stres veya yoğunlukla ilgili olduğunu düşünürüz. Oysa ki beslenme alışkanlıklarımız da uyku kalitemizi doğrudan etkiler.

👉 Akşam saatlerinde kafeinli içeceklerden (kahve, siyah çay, enerji içecekleri) uzak durmak,

👉 Yatmadan hemen önce ağır ve yağlı yemekler yerine hafif öğünler tercih etmek,

👉 Magnezyum açısından zengin yiyecekler (badem, muz, ıspanak) tüketmek,

👉 Düzenli su içmek ama uykuya yakın fazla sıvı almamaya dikkat etmek,

uykuya geçişi kolaylaştırır.

Beslenme ve uyku arasındaki dengeyi kurmak, hem fiziksel enerjiyi hem de zihinsel sağlığı korumanın en etkili yollarından biridir.

