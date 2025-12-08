İltihaplanmayı azaltan beslenme önerileri

Enflamasyon, vücudun yaralanma, enfeksiyon veya zararlı maddelere karşı verdiği doğal savunma tepkisidir. Kısa süreli enflamasyon iyileştirici bir mekanizmadır, ancak uzun süreli ve kronik hale geldiğinde diyabet, kalp hastalıkları ve eklem problemleri gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmektedir.

Beslenme enflamasyonu nasıl etkiler?

Tüketilen besinler vücutta iltihaplanmayı artırabilir ya da azaltabilir. İşlenmiş gıdalar, rafine şeker ve trans yağlar enflamasyonu tetiklerken; doğal ve besin değeri yüksek gıdalar bu sürecin dengelenmesine yardımcı olur.

Enflamasyonu azaltmaya yardımcı besinler

Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, zeytinyağı, ceviz ve chia tohumu enflamasyon karşıtı etki gösterir. Zerdeçal, zencefil, sarımsak ve yeşil yapraklı sebzeler ise güçlü antioksidan içerikleriyle bağışıklık sistemini destekler.

Uzak durulması gereken besinler

Paketli atıştırmalıklar, fast food ürünleri, şekerli içecekler ve beyaz unla hazırlanan hamur işleri vücutta enflamasyonu artıran başlıca besin gruplarıdır.

Beslenme ile enflamasyon kontrolü için pratik öneriler

Günlük su tüketimini artırmak, düzenli sebze-meyve tüketmek, evde hazırlanmış doğal öğünleri tercih etmek ve omega-3 bakımından zengin besinlere sofrada daha sık yer vermek enflamasyon yönetiminde etkilidir.

