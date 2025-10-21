Mindful eating: Farkındalıklı beslenme ile doyumu yeniden keşfet

Günümüzde hızlı yaşam temposu, çoğumuzu yeme eylemini bir "ara görev" haline getirmeye itti. Aceleyle yenilen yemekler, telefonla meşgul olunan öğünler veya stresle yapılan atıştırmalar… Sonuçta ne yediğimizi fark etmiyor, ne kadar doyduğumuzu anlayamıyoruz. İşte burada mindful eating (farkındalıklı beslenme) devreye giriyor.

Farkındalıklı beslenme, sadece yemeğe değil; yeme sürecine de dikkat etmektir. Her lokmanın tadını, kokusunu, dokusunu fark etmek; bedeni dinleyip neye ihtiyaç duyduğunu anlamak bu yaklaşımın temelini oluşturur.

Bu yöntemi uygulamak için:

Yemek yerken ekranlardan uzaklaş.

Lokmalarını yavaşça çiğne, tadını fark et.

Doygunluk hissini bedeninden gelen sinyallerle fark etmeye çalış.

Açlıkla duygusal yeme isteğini ayırt etmeyi öğren.

Farkındalıklı beslenme, yalnızca kilo kontrolü için değil, beden-zihin dengesi için de güçlü bir araçtır.

Yemekle arandaki ilişkiyi dönüştürerek, hem fiziksel hem ruhsal doyuma ulaşabilirsin.

👉🏼"DOĞANIN RİTMİNE UYUM SAĞLIYOR MUSUN?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...