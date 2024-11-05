Otoimmün Hastalıklar ve Stres Faktörü

Stres ve Otoimmün Hastalıklar Arasındaki Bağlantı

Stres, vücuttaki birçok sistemi etkileyen güçlü bir faktördür. Kronik stres, bağışıklık sisteminin düzenini bozarak otoimmün hastalıkların başlamasına veya mevcut olan hastalıkların şiddetlenmesine katkıda bulunabilir.

İnflamasyonun Artması: Stres, vücutta inflamatuar (iltihaplı) yanıtları tetikler. Bu inflamasyon, otoimmün hastalıklarda görülen doku hasarını artırabilir.

Bağışıklık Hücrelerinin Aktivasyonu: Stres, bağışıklık hücrelerinin aşırı aktif hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, vücudun kendi dokularına karşı saldırgan hale gelmesine yol açar.

Kortizol Hormonunun Etkisi: Stres durumlarında salgılanan kortizol hormonu, bağışıklık sistemini baskılar. Ancak, uzun süreli yüksek kortizol seviyeleri, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasına neden olabilir.

Stresin Otoimmün Hastalıklara Etkisi

Hastalıkların Başlaması: Stres, genetik yatkınlığı olan kişilerde otoimmün hastalıkların başlamasını tetikleyebilir.

Hastalıkların Şiddetlenmesi: Mevcut bir otoimmün hastalığı olan kişilerde stres, hastalığın belirtilerini şiddetlendirebilir ve atakları tetikleyebilir.

Tedaviye Yanıtın Azalması: Stres, otoimmün hastalıkların tedavisine yanıtın azalmasına neden olabilir.

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