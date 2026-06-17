Paketli ürünlerin "fit" veya "light" olması ne anlama gelir?

Market raflarında "fit", "light", "form", "diyet" veya "sağlıklı" gibi ifadeler taşıyan birçok ürün bulunur. Ancak bu ibareler her zaman ürünün düşük kalorili veya besin değeri açısından daha avantajlı olduğu anlamına gelmez. Sağlıklı seçimler yapabilmek için ürünün ön yüzündeki pazarlama ifadelerinden çok, içerik listesi ve besin değerleri tablosuna dikkat etmek gerekir.

"Light" ibaresi genellikle bir ürünün belirli bir bileşeninde, benzer ürünlere göre azaltma yapıldığını ifade eder. Bu azaltma kalori, yağ, şeker veya sodyum miktarında olabilir. Ancak ürünün hangi özelliğinin azaltıldığını anlamak için etiketi incelemek önemlidir.

"Fit" ifadesi ise çoğu zaman yasal bir tanımdan çok pazarlama amacıyla kullanılır. Bir ürünün üzerinde "fit" yazması, mutlaka düşük kalorili, yüksek proteinli veya sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bazı ürünler yüksek şeker veya yağ içermesine rağmen bu tür ifadelerle tüketicilerin ilgisini çekebilir.

Paketli ürün satın alırken porsiyon miktarına, kalori değerine, ilave şeker miktarına, lif içeriğine ve protein oranına dikkat etmek daha bilinçli tercihler yapılmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmede ürünün üzerindeki ifadelerden çok, içeriğinin değerlendirilmesi önem taşır.

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