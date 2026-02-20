Ramazan’da metabolizma yavaşlar mı?

Metabolizma; vücudun enerji üretme ve kullanma hızıdır. Uzun süreli açlık durumlarında vücut enerji tasarrufuna geçebilir. Bu da bazal metabolizma hızında hafif bir düşüşe neden olabilir. Ancak bu düşüş genellikle dramatik değildir.

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan faktörler



1️⃣ Öğün dengesizliği

İftarda aşırı yemek, sahurda yetersiz beslenmek kan şekeri dengesini bozar.

2️⃣ Yetersiz protein alımı

Protein metabolizmayı destekler. Eksikliği kas kaybına yol açabilir.

3️⃣ Hareketsizlik

Ramazan'da aktivite düzeyi ciddi şekilde azalırsa günlük enerji harcaması düşer.

4️⃣ Yetersiz su tüketimi

Susuzluk, metabolik süreçleri olumsuz etkileyebilir.

Metabolizmayı korumak için neler yapılmalı?



✔ Sahuru atlamayın

Protein + kompleks karbonhidrat + sağlıklı yağ içeren dengeli bir sahur metabolizmayı destekler.

✔ İftarda porsiyon kontrolü

Ani ve aşırı yüklenme yerine dengeli tabak modeli uygulanmalı.

✔ Yeterli protein tüketin

Yumurta, yoğurt, balık, tavuk, kurubaklagiller mutlaka yer almalı.

✔ Hafif egzersiz yapın

İftardan 1–2 saat sonra 20–30 dakikalık tempolu yürüyüş metabolizmayı canlı tutar.

✔ Günlük su hedefi belirleyin

İftar ile sahur arasında suyu yayarak tüketin.

Ramazan'da kilo alımı neden olur?

Metabolizma tamamen durduğu için değil;

Kalori alımı arttığı

Tatlı ve hamur işi tüketimi yükseldiği

Hareket azaldığı için kilo artışı yaşanır.

