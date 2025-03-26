Ramazan’da sağlıklı ve formda kalmanın yolları!

İlk adım: Sahuru asla atlamayın!

Sahurda, uzun süre tok kalmanızı sağlayacak tam tahıllar, proteinler ve lif içeren besinler tercih edin. Böylece, gün boyu enerji seviyenizi yüksek tutabilirsiniz.

İftarda ise ağır yemeklerden kaçının!

İftara su ve hurma ile başlayın, ardından hafif bir çorba ve ızgara et ya da sebze yemeğiyle devam edin.

Bir diğer önemli ipucu: Bol su içmek!

İftar ve sahur arasında 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Bu, vücudunuzu nemlendirir ve gün boyu daha zinde olmanıza yardımcı olur.

Son olarak, hafif egzersizler yapın. İftardan en az 2 saat sonra yapacağınız kısa yürüyüşler, hem sindirimi kolaylaştırır hem de formda kalmanıza yardımcı olur.

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