Sağlıklı besleniyorum ama neden kilo veremiyorum?

Birçok kişi paketli gıdalardan uzak durmasına ve "sağlıklı" olarak tanımlanan besinleri tercih etmesine rağmen kilo veremediğini söyler. Bunun temel nedeni, sağlıklı beslenmenin kalori dengesi ve yaşam tarzı ile birlikte değerlendirilmemesidir.

Sağlıklı besinler de fazla tüketilebilir

Zeytinyağı, avokado, kuruyemiş ve tam tahıllar sağlıklı olsa da yüksek enerji içerir. Porsiyon kontrolü olmadan tüketildiğinde günlük kalori ihtiyacının üzerine çıkılmasına neden olabilir.

Gizli kaloriler fark edilmez

Smoothie'ler, doğal meyve suları, sağlıklı atıştırmalıklar ve ev yapımı tatlılar çoğu zaman masum görülür. Ancak bu besinler gün sonunda ciddi bir kalori yükü oluşturabilir.

Hareket eksikliği kilo kaybını sınırlar

Sağlıklı beslenme tek başına yeterli olmayabilir. Günlük hareket düzeyi düşük olduğunda alınan enerji harcanamaz ve kilo kaybı gerçekleşmez. Düzenli yürüyüş ve egzersiz süreci destekler.

Uyku ve stres faktörü

Yetersiz uyku ve kronik stres, iştah hormonlarını olumsuz etkiler. Bu durum farkında olmadan daha fazla yeme ve yağ depolamaya yol açabilir.

Metabolik adaptasyon

Uzun süre düşük kalorili beslenmek, vücudun enerji harcamasını azaltmasına neden olabilir. Bu durumda kilo kaybı yavaşlar veya tamamen durur.

Sürdürülebilir beslenme yaklaşımı

Kilo vermek için önemli olan geçici kısıtlamalar değil, sürdürülebilir bir beslenme düzenidir. Dengeli öğünler, yeterli protein alımı ve düzenli hareket birlikte ele alınmalıdır.

