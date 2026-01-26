Sağlıklı besleniyorum ama neden sürekli acıkıyorum?

Sağlıklı beslenmek, her zaman uzun süre tok kalmak anlamına gelmez. Doğru besinleri seçmene rağmen sık acıkıyorsan sorun çoğu zaman besin kalitesinden değil, öğün dengesinden kaynaklanır.

1. Protein miktarı yetersiz olabilir

Protein, tokluk hissini en çok etkileyen makro besindir.

Sebze ağırlıklı ama protein içeriği düşük öğünler, kısa sürede tekrar acıkmana neden olur.

2. Yağdan çok korkuluyor olabilir

Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado, kuruyemişler) mide boşalmasını yavaşlatır.

Yağı tamamen kısıtlamak, öğün sonrası hızlı açlığa yol açar.

3. Basit karbonhidratlar gizlice fazla olabilir

"Sağlıklı" görünen ama basit karbonhidrat içeriği yüksek besinler, kan şekerini hızla yükseltip düşürür.

Bu da sık acıkma döngüsünü başlatır.

4. Öğün aralıkları düzensiz olabilir

Uzun açlıklar ve düzensiz öğün saatleri, vücudu açlık moduna sokar ve iştahı artırır.

5. Su tüketimi yetersiz olabilir

Susuzluk çoğu zaman açlıkla karıştırılır.

Gün içinde yetersiz su içmek, gereksiz yeme isteğini artırabilir.

