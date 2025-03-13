Sahurda tüketilmesi önerilen gıdalar

Sahur, oruç süresince vücudunuzu beslemek ve enerji seviyenizi yüksek tutmak için oldukça önemli bir öğündür. Sağlıklı ve dengeli bir sahur, gün boyunca açlık ve susuzluk hissinizi hafifletebilir. İşte sahurda tercih edilmesi önerilen bazı besinler:

Protein Kaynakları

Sahurda protein açısından zengin gıdalar tercih etmek, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yumurta, peynir, yoğurt, tavuk gibi protein kaynakları sindirimi yavaşlatır ve enerji verir.

Lifli Gıdalar

Tam buğday ekmeği, yulaf, chia tohumu, yavaş sindirilen karbonhidratlar olan baklagiller ve sebzeler, sahurda uzun süre tok kalmanıza ve sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Su İçeriği Yüksek Meyve ve Sebzeler

Salatalık, domates, karpuz ve portakal gibi suyu bol meyve ve sebzeler, vücudunuzu nemlendirir ve gün boyu susuzluk hissinizi azaltır.

Sağlıklı Yağlar

Zeytinyağı, avokado ve badem gibi sağlıklı yağlar, vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlar ve gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.

Kepekli Ekmek veya Yulaf

Kepekli ekmek ve yulaf, içerdikleri yüksek lif sayesinde kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar ve uzun süre enerji verir.

Fazla Tuzdan Kaçının

Sahurda aşırı tuzlu gıdalardan kaçınmak, susuzluk hissini azaltmaya yardımcı olur. Tuz, vücudun su kaybetmesine yol açabilir, bu yüzden tuz oranı düşük besinler tercih edilmelidir.

Bitki Çayları ve Süt

Bitki çayları (özellikle papatya ve nane çayı) sindirimi kolaylaştırır, rahatlatıcı etki yapar ve gece uyumadan önce içilebilir. Ayrıca, süt de iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

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