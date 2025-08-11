Spor öncesi ve sonrası doğru beslenme ipuçları

Spor yaparken beslenme, performans ve toparlanma açısından büyük önem taşır. Doğru beslenme, enerji seviyenizi yüksek tutar ve kaslarınızın daha hızlı yenilenmesini sağlar. İşte spor öncesi ve sonrası dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

1. Spor Öncesi Beslenme İpuçları

Hafif ve Sindirimi Kolay Gıdalar Tercih Edin: Spor yapmadan 1-2 saat önce muz, yoğurt, tam tahıllı ekmek veya bir avuç kuru meyve gibi kolay sindirilen karbonhidrat ve biraz protein içeren besinler tüketin.

Bol Su İçin: Vücudun susuz kalmaması için spor öncesinde yeterince su içmek çok önemlidir.

Yağ ve Liften Kaçının: Ağır yağlı ve lifli besinler sindirimi zorlaştırabilir, sporda rahatsızlık yaratabilir.

2. Spor Sonrası Beslenme İpuçları

Protein Alımını Artırın: Kasların onarımı ve güçlenmesi için egzersiz sonrası 30-60 dakika içinde protein tüketmek önemlidir. Yoğurt, peynir, tavuk, balık veya bitkisel protein kaynakları tercih edilebilir.

Karbonhidratla Enerjiyi Yenileyin: Egzersiz sırasında harcanan glikojen depolarını doldurmak için meyve, tam tahıllı ürünler veya sebzeler tüketin.

Bol Sıvı Alın: Terle kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için su ve gerekiyorsa elektrolit içeren içecekler tüketin.

