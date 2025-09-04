Spor Sonrası Beslenme: Kasları Onaran ve Enerjiyi Yenileyen Gıdalar💪🥑🍳

Spor yaparken harcadığınız enerji, doğru besinlerle geri kazanıldığında antrenmandan aldığınız verim katlanarak artar. Spor sonrası doğru beslenme, hem kas onarımını hızlandırır hem de toparlanma sürecini kısaltır.

🥩 Protein: Kasların yapı taşı

Antrenmandan sonra kas liflerinde küçük yırtıklar oluşur. Bu yırtıkların onarımı için proteine ihtiyaç vardır. Yumurta, tavuk, balık, yoğurt ve baklagiller, kas onarımını destekleyen en güçlü kaynaklardır.

🍚 Karbonhidrat: Enerji deposu

Egzersiz sırasında boşalan glikojen depolarını yenilemek için karbonhidrat şarttır. Tam tahıllar, yulaf, tatlı patates, esmer pirinç gibi kompleks karbonhidratlar enerjinizi dengeli bir şekilde geri kazandırır.

🥑 Sağlıklı yağlar: Toparlanmayı destekler

Avokado, zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar, iltihaplanmayı azaltır ve toparlanma sürecine katkı sağlar.

💧 Su ve elektrolitler: Dengeyi koru

Egzersiz sırasında kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konması büyük önem taşır. Bol su içmek ve gerekirse hindistan cevizi suyu gibi doğal elektrolit kaynaklarını tüketmek vücudun dengesini korur.

🍳 Pratik spor sonrası öğün önerileri

Izgara tavuk + esmer pirinç + sebze

Yulaf lapası + yoğurt + taze meyve

Smoothie (muz + süt/yoğurt + fıstık ezmesi)

