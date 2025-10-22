Tatlı krizine sağlıklı çözümler: Proteinli mug cake tarifi

Proteinli Mug Cake Malzemeleri

Yulaf Unu veya Öğütülmüş Yulaf: 2 yemek kaşığı

Protein Tozu (Tercihen Çikolatalı/Vanilyalı): 1 ölçek (yaklaşık 30 gram)

Kakao Tozu (Şekersiz): 1 tatlı kaşığı

Kabartma Tozu: 1/2 çay kaşığı

Tatlandırıcı (Stevia, Erythritol vb.): 1-2 çay kaşığı (Tatlılık tercihinize göre)

Süt (Badem/Laktozsuz/Normal): 3-4 yemek kaşığı (Kıvamı ayarlamak için)

Yumurta Akı: 1 adet (İsteğe bağlı, daha çok protein için)

İsteğe Bağlı Ekstralar: Birkaç damla vanilya özü veya şekersiz damla çikolata

Yapılışı

Karıştırma: Geniş bir kupanın (mug) içine yulaf unu, protein tozu, kakao tozu, kabartma tozu ve tatlandırıcıyı ekleyip kuru malzemeleri iyice karıştırın.

Sıvıları Ekleme: Süt ve yumurta akını kuru karışıma ekleyin. Bir çatal yardımıyla homojen ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Topak kalmamasına dikkat edin.

Pişirme: Kupayı mikrodalga fırına yerleştirin. Mikrodalganın gücüne bağlı olarak 60 ila 90 saniye arasında pişirin. Kekin ortası hafifçe sertleşmeye başladığında hazırdır (aşırı pişirmemeye dikkat edin, aksi takdirde kurur).

Servis: Fırından çıkan kekinizi biraz soğumaya bırakın. Üzerine bir miktar doğal fıstık ezmesi, taze meyve veya yoğurt ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

Neden Proteinli Mug Cake? (Faydaları)

Tokluk Sağlar: Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar, böylece bir sonraki öğünde aşırı yeme riskini azaltır.

Kas Dostudur: Özellikle antrenman sonrası veya ara öğünlerde kas onarımını desteklemek için hızlı ve lezzetli bir protein kaynağı sunar.

Hızlı ve Pratik: Sadece 5 dakikada hazırlanır; ani tatlı krizleri için ideal bir "acil durum" çözümüdür.

Porsiyon Kontrolü: Kupa içinde pişirildiği için porsiyon kontrolü kendiliğinden sağlanmış olur.

