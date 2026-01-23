Temiz beslenme ne demek?

Temiz beslenme, besinleri mümkün olduğunca doğal hâline yakın şekilde tüketmeyi amaçlayan bir beslenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda ana hedef, işlenmiş gıdaları azaltmak ve vücudu gereksiz katkı maddelerinden uzak tutmaktır.

Temiz beslenmede paketli ve raf ömrü uzun ürünlerin tüketimi sınırlandırılır. Şekerli içecekler, hazır tatlılar, beyaz unla yapılan ürünler, işlenmiş etler ve trans yağ içeren gıdalar bu beslenme anlayışının dışında kalır. Bu tür besinler kan şekeri dalgalanmalarına, ani açlık hissine ve uzun vadede kilo kontrolünün zorlaşmasına neden olabilir.

Bu beslenme şeklinde sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, yumurta, yoğurt, balık, tavuk ve kaliteli yağlar ön plandadır. Evde pişirilen, içeriği bilinen yemekler temiz beslenmenin temelini oluşturur. Etiket okumak ve içerikleri tanımak bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Temiz beslenme katı kurallara dayalı bir diyet değildir. Amaç, her öğünde mükemmel olmak değil, genel beslenme düzeninde sağlıklı seçimleri çoğunluk hâline getirmektir. Dışarıda yemek yemek ya da ara sıra esneklik göstermek temiz beslenmeyi bozmaz. Önemli olan bu yaklaşımı sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak benimsemektir.

