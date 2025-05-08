Yaz detoksu nedir? Evde uygulanabilecek 3 detoks programı

🍋 1. Limonlu Su ve Alkali Beslenme Detoksu (1–3 Günlük)

Amaç: Vücudu alkali seviyeye getirerek toksin atılımını desteklemek.

Nasıl uygulanır:

Güne bir bardak ılık limonlu suyla başlanır.

Asidik gıdalardan (şeker, işlenmiş gıdalar, kırmızı et) uzak durulur.

Taze sebzeler, yeşil yapraklılar, badem, avokado ve zeytinyağı gibi alkali besinler tercih edilir.

Gün boyunca en az 2–2.5 litre su içilir.

Bitki çaylarıyla desteklenebilir (rezene, papatya, yeşil çay).

Kimler için uygun: Hafif beslenerek sindirim sistemini rahatlatmak isteyenler.

🥒 2. Sebze-Meyve Smoothie Detoksu (1 Günlük Arınma)

Amaç: Sindirimi kolaylaştırmak, vitamin ve mineral desteği sağlamak.

Nasıl uygulanır:

3 ana öğün yerine 4–5 öğün smoothie içilir.

Smoothie'lerde sadece taze sebze ve meyve (ıspanak, salatalık, elma, muz, zencefil vb.) kullanılır.

Şeker eklenmez. Tatlandırma için tarçın veya hurma tercih edilir.

Su, hindistan cevizi suyu ya da badem sütü baz alınabilir.

Örnek tarif: Salatalık + elma + limon + nane + 1 bardak su

Kimler için uygun: Bir günlüğüne vücudunu hafifletmek ve şişkinlikten kurtulmak isteyenler.

🥗 3. Hafif Proteinli Yaz Detoksu (3–5 Günlük)

Amaç: Kas kaybı yaşamadan arınmak ve tok kalmak.

Nasıl uygulanır:

Hayvansal protein azaltılır; bitkisel kaynaklar (kinoa, mercimek, nohut) öne çıkar.

Bol lifli sebzeler (kabak, semizotu, enginar) tüketilir.

Akşam yemekleri salata + haşlanmış sebze şeklinde hafif geçilir.

Aralarda taze sıkılmış sebze suları içilir.

Karaciğeri destekleyen enginar, zerdeçal ve limon önerilir.

Kimler için uygun: Daha uzun vadeli, dengeli bir arınma süreci isteyenler.