Sporcu beslenmesinde kalori saymak yeterli mi?

Kalori sayımı, sporcu beslenmesinde önemli bir araç olabilir ancak tek başına yeterli değildir. Performans, toparlanma ve vücut kompozisyonu yalnızca alınan kalori miktarıyla değil, kalorinin kaynağı ve zamanlamasıyla belirlenir.

Kalori sayımı ne işe yarar?

Kalori takibi:

Enerji dengesini görmeyi sağlar.

Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Beslenme farkındalığını artırır.

Ancak sporcu beslenmesinde hedef yalnızca kilo değil, performansın sürdürülebilirliğidir.

Kalori doğru ama performans neden düşer?

Kalori miktarı yeterli olsa bile:

Protein dağılımı yetersiz olabilir.

Karbonhidrat zamanlaması yanlış olabilir.

Mikro besin eksiklikleri oluşabilir.

Bu durum, antrenman performansını ve toparlanmayı olumsuz etkiler.

Makro besin dengesi neden önemlidir?

Sporcu beslenmesinde:

Protein kas onarımı ve gelişimi için

Karbonhidrat antrenman performansı için

Yağlar hormonal denge için kritik rol oynar. Sadece kaloriye odaklanmak bu dengeyi gözden kaçırmaya neden olur.

Zamanlama performansı nasıl etkiler?

Antrenman öncesi ve sonrası beslenme:

Enerji seviyesini

Toparlanma hızını

Kas kaybı riskini doğrudan etkiler. Kalorinin ne zaman alındığı, ne kadar alındığı kadar önemlidir.

