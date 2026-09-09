Sporcular için karbonhidrat kaynakları nasıl seçilmeli?

Karbonhidrat ihtiyacı; yapılan sporun türüne, antrenmanın süresine, yoğunluğuna ve kişinin günlük enerji gereksinimine göre değişebilir. Bu nedenle tüm sporcular için aynı karbonhidrat miktarından veya tek bir besin grubundan söz etmek doğru değildir.

Günlük beslenmede kaliteli kaynaklara yer verin

Sporcuların günlük beslenmesinde yulaf, bulgur, tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, kuru baklagiller, patates, sebze ve meyveler gibi farklı karbonhidrat kaynaklarına yer verilebilir. Bu besinler aynı zamanda vitamin, mineral ve lif açısından da beslenmeye katkı sağlar.

Antrenmana yakın seçimleri farklılaştırın

Antrenmandan kısa süre önce tüketilecek karbonhidrat kaynağının kolay sindirilebilir olması önemlidir. Bu dönemde kişinin toleransına göre muz, beyaz ekmek, pirinç veya düşük lif içeren başka karbonhidrat kaynakları tercih edilebilir.

Antrenmandan birkaç saat önce ise daha dengeli ve lif içeriği daha yüksek karbonhidrat kaynaklarına yer vermek mümkün olabilir.

Antrenmanın türünü ve süresini dikkate alın

Kısa süreli ve düşük yoğunluklu egzersizlerle uzun süreli veya yüksek yoğunluklu antrenmanların enerji ihtiyacı aynı değildir. Özellikle dayanıklılık gerektiren uzun antrenmanlarda karbonhidrat ihtiyacı artabilir.

Lif miktarına dikkat edin

Lif açısından zengin karbonhidrat kaynakları günlük beslenmede önemli bir yere sahip olsa da antrenmana çok yakın tüketildiğinde bazı kişilerde şişkinlik veya sindirim rahatsızlığı oluşturabilir. Bu nedenle lifli besinlerin tüketim zamanı kişinin toleransına göre ayarlanmalıdır.

İşlenmiş karbonhidratları tamamen dışlamayın

Sporcu beslenmesinde her karbonhidrat kaynağının aynı amaçla kullanılması gerekmez. Özellikle uzun veya yoğun egzersiz sırasında hızlı enerji sağlamak amacıyla daha kolay sindirilen karbonhidrat kaynakları kullanılabilir. Burada önemli olan besinin hangi zamanda ve hangi amaçla tüketildiğidir.

Antrenman sonrasında karbonhidrat tüketimini değerlendirin

Yoğun egzersiz sonrasında kasların enerji depolarının yenilenmesini desteklemek için karbonhidrat içeren bir öğüne yer verilebilir. Özellikle kısa sürede yeniden antrenman yapılacak dönemlerde karbonhidrat alımının zamanlaması daha önemli hale gelebilir.

Tek bir besine bağlı kalmayın

Farklı karbonhidrat kaynaklarını dönüşümlü olarak tüketmek, beslenmenin çeşitliliğini artırır. Tahıllar, baklagiller, sebze, meyve ve patates gibi farklı kaynakların dengeli şekilde kullanılması, sporcunun ihtiyaç duyduğu çeşitli besin ögelerini almasına da yardımcı olabilir.

Karbonhidrat seçerken nelere dikkat edilmeli?

Karbonhidrat kaynağı seçilirken şu faktörler birlikte değerlendirilmelidir:

Antrenmanın süresi ve yoğunluğu

Antrenmana kalan süre

Besinin sindirim kolaylığı

Lif içeriği

Kişisel tolerans

Günlük enerji ihtiyacı

Antrenman sonrası toparlanma gereksinimi

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