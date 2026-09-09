Pilates egzersizlerinde hareket açıklığı ne kadar olmalı?

Pilates hareketlerinde eklemleri mümkün olduğunca geniş bir açıya götürmek her zaman daha etkili bir egzersiz anlamına gelmez. İdeal hareket açıklığı; kişinin fiziksel özelliklerine, esnekliğine, eklem hareketliliğine ve yapılan egzersizin amacına göre değişir.

Hareketi kontrol edebildiğiniz aralıkta yapın

Bir egzersiz sırasında hareket açıklığını artırmak için formdan ödün verilmemelidir. Hareketin herhangi bir noktasında kontrol kayboluyor, bel veya omuz gibi bölgeler gereğinden fazla devreye giriyorsa hareket açıklığını azaltmak daha doğru olabilir.

Eklem hareketliliğinizi dikkate alın

Her kişinin eklem yapısı ve hareket kapasitesi aynı değildir. Başka bir kişinin yaptığı hareket açıklığını birebir taklit etmek yerine kendi hareket sınırlarınızı dikkate almak önemlidir.

Esneklik ile hareket açıklığını karıştırmayın

Esneklik, kas ve çevre dokuların uzayabilme kapasitesiyle ilişkilidir. Hareket açıklığı ise bir eklemin kontrollü şekilde hareket edebildiği aralığı ifade eder. Pilates sırasında yalnızca esnekliği artırmaya değil, bu hareket aralığında kontrol sağlamaya da odaklanılmalıdır.

Ağrı oluşuyorsa hareketi zorlamayın

Pilates sırasında hafif bir kas çalışması veya gerilme hissi normal olabilir. Ancak keskin, şiddetli veya eklem bölgesinde hissedilen ağrı varsa hareketi daha geniş bir açıya zorlamak doğru değildir. Böyle bir durumda hareket durdurulmalı ve gerekirse bir uzmandan destek alınmalıdır.

Hareket kalitesini ön planda tutun

Daha geniş hareket açıklığı yerine kontrollü, dengeli ve akıcı hareket etmek Pilatesin temel amaçlarıyla daha uyumludur. Özellikle yeni başlayanların önce doğru tekniği öğrenmesi, daha sonra hareket açıklığını kademeli olarak geliştirmesi daha uygun bir yaklaşımdır.

Hareket açıklığı zamanla gelişebilir

Düzenli ve doğru uygulanan Pilates egzersizleri hareket kontrolünü ve mobiliteyi destekleyebilir. Ancak gelişim kişiden kişiye farklılık gösterir. Hareket açıklığını artırmak için vücudu zorlamak yerine düzenli ve kontrollü çalışmak önemlidir.

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