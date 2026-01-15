Sporcu beslenmesinde karbonhidrat korkusu kas gelişimini nasıl sabote eder?

Sporcu beslenmesinde karbonhidratlar uzun süredir yanlış anlaşılmaktadır. Özellikle yağ kaygısı nedeniyle karbonhidrattan kaçınmak, birçok sporcunun farkında olmadan kas gelişimini sabote etmesine neden olur. Oysa karbonhidratlar, kasların ana enerji kaynağıdır ve performansın sürdürülebilmesi için kritik bir role sahiptir.

Karbonhidratlar neden önemlidir?

Karbonhidratlar vücutta glikojen olarak depolanır ve antrenman sırasında ilk kullanılan enerji kaynağıdır. Yetersiz karbonhidrat alımı, glikojen depolarının boş kalmasına ve antrenman sırasında erken yorgunluğa yol açar.

Karbonhidrat kısıtlaması performansı nasıl etkiler?

Düşük karbonhidrat alımı;

Antrenman yoğunluğunun düşmesine

Ağırlıkların artmamasına

Set ve tekrar sayısının azalmasına

Kas protein sentezinin baskılanmasına neden olabilir. Performans düştüğünde kaslara verilen uyaran da azalır.

Kas gelişimi için karbonhidrat–protein dengesi

Kas gelişimi yalnızca proteinle sağlanmaz. Karbonhidratlar, insülin salınımını destekleyerek proteinlerin kas hücresine taşınmasına yardımcı olur. Yeterli karbonhidrat olmadan alınan protein kas gelişimi açısından verimsiz kalabilir.

Ne zaman ve ne kadar karbonhidrat alınmalı?

Karbonhidrat ihtiyacı sporcunun kilosuna, antrenman yoğunluğuna ve hedefine göre değişir. Özellikle antrenman öncesi ve sonrası karbonhidrat alımı, performans ve toparlanma açısından büyük önem taşır.

Karbonhidrattan korkmak yerine bilinçli tüketim

Sorun karbonhidratın kendisi değil, yanlış tür ve miktarlarda tüketilmesidir. Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları, hem enerji sağlar hem de yağlanma riskini artırmadan kas gelişimini destekler.

