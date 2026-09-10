Yeni başlayanlar ağırlıkları nasıl seçmeli?

Vücut geliştirmeye yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri, kaldırabileceği en yüksek ağırlıkla antrenmana başlamaktır. Oysa başlangıç döneminde amaç, mümkün olduğunca ağır kaldırmak değil; hareketleri doğru teknikle öğrenmek ve vücudu ağırlık antrenmanına alıştırmaktır. Bu nedenle seçilecek ağırlık, hareket boyunca kontrolün korunmasına izin vermelidir.

Öncelikle hareket formuna odaklanın

Ağırlık seçmeden önce egzersizin doğru formunu öğrenmek önemlidir. Squat, bench press, row veya shoulder press gibi hareketlerde teknik bozuluyorsa kullanılan ağırlık fazla olabilir. Özellikle yeni başlayanlar ilk antrenmanlarda daha hafif ağırlıklarla hareketin doğru açısını, temposunu ve kontrolünü öğrenmeye odaklanabilir.

Son tekrarları kontrollü tamamlayabileceğiniz ağırlığı seçin

Başlangıçta kullanılan ağırlık, belirlenen tekrar sayısını tamamlamanıza izin vermeli ancak setin sonlarına doğru belirgin bir efor hissettirmelidir. Örneğin 10 tekrar yapılması planlanıyorsa ilk tekrarlardan itibaren zorlanmak yerine son tekrarlarda kasların çalıştığını hissetmek daha uygun bir başlangıç noktası olabilir.

Ağırlık seçerken hareketin türünü dikkate alın

Her egzersiz için aynı ağırlığın kullanılması gerekmez. Bacak ve sırt gibi daha büyük kas gruplarını çalıştıran hareketlerde kullanılan ağırlıklar, küçük kas gruplarını hedefleyen bazı egzersizlere göre daha yüksek olabilir. Ayrıca serbest ağırlıklarla yapılan hareketlerde denge ve koordinasyon da devreye girdiği için başlangıçta daha kontrollü yüklerle çalışmak faydalı olabilir.

Ağırlığı zamanla artırın

Başlangıç seviyesinde aynı ağırlıkla çalışmak yerine, hareket tekniği oturdukça yük kademeli olarak artırılabilir. Belirlenen tekrarları rahatlıkla tamamlayabiliyor ve hareket boyunca formunuzu koruyabiliyorsanız bir sonraki antrenmanda küçük bir ağırlık artışı değerlendirilebilir.

Ağır ağırlık her zaman daha iyi değildir

Kas geliştirmek için yalnızca yüksek ağırlıklara odaklanmak gerekmez. Ağırlığın yanı sıra tekrar sayısı, set sayısı, hareketin doğru uygulanması, antrenman düzeni ve dinlenme süresi de önem taşır. Özellikle yeni başlayanların kısa sürede çok fazla ağırlık artırmaya çalışması, hareket formunun bozulmasına ve gereksiz zorlanmaya neden olabilir.

Vücudunuzun verdiği sinyalleri takip edin

Antrenman sırasında normal kas yorgunluğu ile keskin veya alışılmadık ağrıyı birbirinden ayırmak önemlidir. Hareket sırasında eklem ağrısı, ani ağrı veya kontrol kaybı yaşanıyorsa egzersize devam etmek yerine ağırlığı azaltmak ve gerekirse profesyonel destek almak daha doğru olacaktır.

Yeni başlayanlar için en uygun ağırlık, hareketi doğru teknikle yapmayı ve set boyunca kontrolü korumayı sağlayan ağırlıktır. Düzenli antrenmanla güç ve hareket becerisi geliştikçe ağırlıklar da kademeli olarak artırılabilir.

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