Yüksek protein alıp gelişemeyenlerin gözden kaçırdığı şey

Çoğu kişi yeterli hatta yüksek protein almasına rağmen kas gelişimi göremez. Çünkü sorun çoğu zaman besinde değil, kasın o proteini kullanacak sinyali alıp almadığında gizlidir.
1. Protein var ama kas için "gerekli" değil
Kas, yalnızca yeterince zorlandığını hissettiğinde protein sentezini artırır.
Antrenman:
Hep aynı yoğunlukta,
Hep konfor alanında,
Setler gerçek kas yorgunluğuna ulaşmadan bitiyorsa
Vücut "daha fazla kas yapmaya gerek yok" sinyali verir.
👉 Sonuç: Protein enerjiye gider, kasa değil.
2. Sinir sistemi uyarımı zayıf
Kas liflerinin tamamı çalışmıyorsa protein boşa gider.
Yetersiz:
Tempo kontrolü.
Zihin-kas bağlantısı.
Egzersiz sırası.
Kasın büyük bölümünü devre dışı bırakır.
3. Toparlanma eksikse protein işe yaramaz
Uyku, stres ve toparlanma yoksa:
Protein sentezi baskılanır.
Kortizol yükselir.
Kas yıkımı artar.
Yani sorun "kaç gram protein" değil, kasın ne kadar toparlanabildiğidir.
4. Antrenman hacmi kas için fazla olabilir
Fazla set ≠ fazla gelişim.
Sürekli yüksek hacim:
Kası değil sinir sistemini yorar.
Protein sentezini artırmak yerine düşürür.
Bazı kişiler daha az ama daha etkili antrenmanla büyür.
Özetle
Kas gelişimi için formül şudur:
Protein + yeterli mekanik gerilim + sinir sistemi uyarımı + toparlanma
Biri eksikse, diğerleri telafi etmez.
