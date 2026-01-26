KAPAT
Haberler Vücut Geliştirme Yüksek protein alıp gelişemeyenlerin gözden kaçırdığı şey

Yüksek protein alıp gelişemeyenlerin gözden kaçırdığı şey

Yeterli protein alıyor olabilirsin ama kasın büyümesi için gerekli sinyali vermiyorsan gelişim kaçınılmaz olarak durur.

Vücut Geliştirme Haberleri 26 Ocak 2026 09:02 Güncellenme: 26 Ocak 2026 Pazartesi 09:02
Yüksek protein alıp gelişemeyenlerin gözden kaçırdığı şey

Çoğu kişi yeterli hatta yüksek protein almasına rağmen kas gelişimi göremez. Çünkü sorun çoğu zaman besinde değil, kasın o proteini kullanacak sinyali alıp almadığında gizlidir.

1. Protein var ama kas için "gerekli" değil

Kas, yalnızca yeterince zorlandığını hissettiğinde protein sentezini artırır.

Antrenman:

Hep aynı yoğunlukta,

Hep konfor alanında,

Setler gerçek kas yorgunluğuna ulaşmadan bitiyorsa

Vücut "daha fazla kas yapmaya gerek yok" sinyali verir.

👉 Sonuç: Protein enerjiye gider, kasa değil.

2. Sinir sistemi uyarımı zayıf

Kas liflerinin tamamı çalışmıyorsa protein boşa gider.

Yetersiz:

Tempo kontrolü.

Zihin-kas bağlantısı.

Egzersiz sırası.

Kasın büyük bölümünü devre dışı bırakır.

3. Toparlanma eksikse protein işe yaramaz

Uyku, stres ve toparlanma yoksa:

Protein sentezi baskılanır.

Kortizol yükselir.

Kas yıkımı artar.

Yani sorun "kaç gram protein" değil, kasın ne kadar toparlanabildiğidir.

4. Antrenman hacmi kas için fazla olabilir

Fazla set ≠ fazla gelişim.

Sürekli yüksek hacim:

Kası değil sinir sistemini yorar.

Protein sentezini artırmak yerine düşürür.

Bazı kişiler daha az ama daha etkili antrenmanla büyür.

Özetle

Kas gelişimi için formül şudur:

Protein + yeterli mekanik gerilim + sinir sistemi uyarımı + toparlanma

Biri eksikse, diğerleri telafi etmez.

👉🏼"VÜCUT NEDEN BAZI BÖLGELERDE YAĞ TUTAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...