Yüksek protein alıp gelişemeyenlerin gözden kaçırdığı şey

Çoğu kişi yeterli hatta yüksek protein almasına rağmen kas gelişimi göremez. Çünkü sorun çoğu zaman besinde değil, kasın o proteini kullanacak sinyali alıp almadığında gizlidir.

1. Protein var ama kas için "gerekli" değil

Kas, yalnızca yeterince zorlandığını hissettiğinde protein sentezini artırır.



Antrenman:

Hep aynı yoğunlukta,

Hep konfor alanında,

Setler gerçek kas yorgunluğuna ulaşmadan bitiyorsa

Vücut "daha fazla kas yapmaya gerek yok" sinyali verir.

👉 Sonuç: Protein enerjiye gider, kasa değil.

2. Sinir sistemi uyarımı zayıf

Kas liflerinin tamamı çalışmıyorsa protein boşa gider.



Yetersiz:

Tempo kontrolü.

Zihin-kas bağlantısı.

Egzersiz sırası.

Kasın büyük bölümünü devre dışı bırakır.

3. Toparlanma eksikse protein işe yaramaz

Uyku, stres ve toparlanma yoksa:

Protein sentezi baskılanır.

Kortizol yükselir.

Kas yıkımı artar.

Yani sorun "kaç gram protein" değil, kasın ne kadar toparlanabildiğidir.

4. Antrenman hacmi kas için fazla olabilir

Fazla set ≠ fazla gelişim.



Sürekli yüksek hacim:

Kası değil sinir sistemini yorar.

Protein sentezini artırmak yerine düşürür.

Bazı kişiler daha az ama daha etkili antrenmanla büyür.

Özetle

Kas gelişimi için formül şudur:

Protein + yeterli mekanik gerilim + sinir sistemi uyarımı + toparlanma

Biri eksikse, diğerleri telafi etmez.

