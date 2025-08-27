Masa başında çalışanlar için pratik nefes önerileri

Yoğun iş temposu, uzun süreli masa başı çalışmaları ve ekran karşısında geçen saatler, hem bedenimizi hem de zihnimizi yoruyor. Basit ama etkili nefes egzersizleri ile stresinizi azaltabilir, odaklanmanızı artırabilir ve günün sonunda daha enerjik hissedebilirsiniz.

1. Derin karın nefesi

Burnunuzdan derin bir nefes alın, karnınızın şiştiğini hissedin ve yavaşça ağzınızdan verin. Bu egzersiz birkaç dakika uygulandığında sakinleşmenize yardımcı olur.

2. 4-7-8 tekniği

4 saniye boyunca nefes alın, 7 saniye tutun, 8 saniyede verin. Zihinsel rahatlama ve stres kontrolü için oldukça etkilidir.

3. Nefes farkındalığı

Bir dakikanızı ayırarak sadece nefes alış verişinize odaklanın. Bu kısa egzersiz odaklanmayı artırır ve zihinsel dağınıklığı azaltır.

4. Ofis mini molaları

Her saat başı kısa bir nefes egzersizi yapmak, hem zihinsel hem de fiziksel açıdan toparlanmanızı sağlar.

👉🏼 "EGZERSİZİN KONSANTRASYON VE HAFIZAYA ETKİLERİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...