Vagus siniri nedir ve neden önemlidir?
Vagus siniri, beyin ile kalp, akciğerler ve sindirim sistemi arasında iletişim kurar. Aktif bir vagus siniri; daha sakin bir zihin, düzenli nefes, sağlıklı sindirim ve duygusal denge ile ilişkilidir. Stresli dönemlerde vagus siniri baskılanabilir ve beden sürekli alarm halinde kalabilir.
Restoratif yoga vagus sinirini nasıl etkiler?
Restoratif yoga, uzun süre destekli pozlarda kalmayı ve bedeni zorlamadan gevşetmeyi hedefler. Bu yaklaşım, kalp atış hızını düşürür, nefesi yavaşlatır ve sinir sistemine "güvende olma" sinyali gönderir. Özellikle öne katlanmalar, sırt üstü pozlar ve hafif göğüs açıcılar vagus sinirinin uyarılmasını destekler.
Vagus sinirini aktive eden restoratif yoga akışı
Bu akışta amaç esneme derinliği değil, rahatlama hissidir. Pozlar sırasında yastık, blok ve battaniye gibi destekler kullanılabilir.
• Destekli çocuk pozu
• Sırt üstü kelebek pozu
• Destekli bacaklar duvarda pozu
• Yumuşak omurga burgu
• Savasana ve bilinçli gevşeme
Her pozda 3–5 dakika kalmak, sinir sisteminin sakinleşmesi için yeterlidir.
Nefes farkındalığı neden önemli?
Yavaş ve derin nefesler, vagus sinirinin en güçlü uyarıcılarından biridir. Burundan nefes alıp verme, nefesi uzatma ve nefes verirken gevşemeye odaklanmak restoratif yoga pratiğinin etkisini artırır.
Kimler için uygundur?
• Yoğun stres ve zihinsel yorgunluk yaşayanlar
• Uyku kalitesi düşük olanlar
• Masa başı çalışanlar
• Yoga pratiğine yeni başlayanlar
• Bedeni zorlamadan rahatlamak isteyen herkes
Düzenli uygulandığında bu akış, bedeni dinlemeyi ve sinir sistemini dengelemeyi öğretir.
👉🏼"BASİT KARBONHİDRATI KESTİĞİNDE NELER OLUR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...