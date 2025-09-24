Evde hızlı omuz antrenmanı

Omuzlarımız gün boyu fark etmeden en çok kullandığımız bölgelerden biridir. Bilgisayar başında uzun süre oturmak, yanlış duruş, ağırlık taşımak ya da hareketsizlik zamanla omuz ağrılarına yol açabilir. Bunun önüne geçmek için evde kolayca uygulayabileceğin kısa ama etkili bir omuz antrenmanı hazırladık.

1. Kol daireleri (arm circles)

Kollarını yanlara aç ve küçük daireler çizerek döndür. 30 saniye öne, 30 saniye arkaya yap.

2. Omuz yükseltme (shoulder shrugs)

Omuzlarını kulaklarına doğru kaldır ve bırak. 15 tekrar yap.

3. Yan açış (lateral raises – ağırlıksız)

Kollarını yanlardan yavaşça yukarı kaldır, omuz hizasına gelince indir. 12 tekrar uygula.

4. Duvar itişi (wall push-ups)

Ellerini omuz hizasında duvara yerleştir, kontrollü şekilde duvara şınav yap. 10 tekrar yeterli olacaktır.

5. Köprü pozisyonu (bridge pose)

Sırt üstü uzan, dizlerini bük ve kalçanı yukarı kaldır. Bu hareket omuzları destekleyen kasları da aktive eder. 12 tekrar yap.

👉🏼 "SPOR YAPARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...