Atletik pubalji, sporcularda sık görülen, kasık bölgesinde ortaya çıkan kronik bir zorlanma ve ağrı durumudur. Genellikle "sporcu fıtığı" olarak da bilinir ama klasik fıtıktan farklıdır.

Atletik pubalji; kasık bölgesinde, özellikle alt karın kasları (rektus abdominis) ile uyluk içi kaslarının (adduktor kas grubu) birleşim noktalarında meydana gelen yumuşak doku hasarıdır. Bu bölgede tendonlarda veya kaslarda tekrarlayan zorlanmaya bağlı mikro yırtıklar oluşur.

Kimlerde Görülür?

Futbol, hokey, basketbol, tenis gibi sık yön değiştirmeli ve ani hızlanmalı-sporlarla uğraşanlarda

Profesyonel sporcular ve yoğun antrenman yapanlarda

Karın ve kasık bölgesine aşırı yük bindiren egzersizlerde

Belirtileri

Kasık bölgesinde derin, künt ya da yanıcı tarzda ağrı

Öksürme, hapşırma veya karın kaslarını zorlayan hareketlerde ağrının artması

Koşarken, yön değiştirirken veya şut çekerken kasıkta ani batma

Dinlenince azalabilen ama aktiviteyle tekrarlayan ağrı

Tedavi Yöntemleri

İstirahat ve aktivite düzenlemesi: Akut ağrı döneminde dinlenmek şarttır.

Fizyoterapi ve egzersiz: Karın ve kalça kaslarını güçlendirmek, esnekliği artırmak önemlidir.

İlaç tedavisi: Ağrı ve iltihap için antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Cerrahi: Şiddetli ve kronik olgularda, konservatif tedaviye yanıt alınmazsa cerrahi onarım gerekebilir.

👉 Atletik pubalji, tedavi edilmezse kronikleşip spor performansını ciddi şekilde düşürebilir. Bu yüzden kasık ağrılarını ihmal etmemek ve erken dönemde uzmana başvurmak çok önemlidir.

