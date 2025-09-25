Omuzları güçlendiren etkili bir hareket: Pike push-up

Omuz kaslarını geliştirmek için illa spor salonuna gitmeye gerek yok. Vücudun ağırlığını kullanarak yapılan pike push-up (V şınavı), özellikle omuzları hedef alan en etkili egzersizlerden biridir.
Pike push-up nasıl yapılır?
Şınav pozisyonuna geç.
Kalçanı yukarı kaldırarak vücudunu ters "V" şeklinde konumlandır.
Başını yere doğru indir, dirseklerini bük.
Kollarını iterek başlangıç pozisyonuna dön.
Kaç tekrar yapılmalı?
Yeni başlayanlar: 6–8 tekrar × 2 set
Orta seviye: 10–12 tekrar × 3 set
İleri seviye: 12–15 tekrar × 3–4 set
Faydaları:
Ön ve yan omuz kaslarını (deltoid) güçlendirir.
Triceps ve göğüs kaslarını da çalıştırır.
Üst gövde kuvvetini artırır.
Ekipman gerektirmeden evde rahatça uygulanabilir.
Düzenli olarak pike push-up yaparak omuzlarını güçlendirebilir, duruşunu destekleyebilir ve ileri seviye vücut ağırlığı egzersizlerine hazırlanabilirsin.
👉🏼 "SPOR YAPARKEN BU HATAYI YAPMA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...