Omuzları güçlendiren etkili bir hareket: Pike push-up

Omuz kaslarını geliştirmek için illa spor salonuna gitmeye gerek yok. Vücudun ağırlığını kullanarak yapılan pike push-up (V şınavı), özellikle omuzları hedef alan en etkili egzersizlerden biridir.

Pike push-up nasıl yapılır?

Şınav pozisyonuna geç.

Kalçanı yukarı kaldırarak vücudunu ters "V" şeklinde konumlandır.

Başını yere doğru indir, dirseklerini bük.

Kollarını iterek başlangıç pozisyonuna dön.

Kaç tekrar yapılmalı?

Yeni başlayanlar: 6–8 tekrar × 2 set

Orta seviye: 10–12 tekrar × 3 set

İleri seviye: 12–15 tekrar × 3–4 set

Faydaları:

Ön ve yan omuz kaslarını (deltoid) güçlendirir.

Triceps ve göğüs kaslarını da çalıştırır.

Üst gövde kuvvetini artırır.

Ekipman gerektirmeden evde rahatça uygulanabilir.

Düzenli olarak pike push-up yaparak omuzlarını güçlendirebilir, duruşunu destekleyebilir ve ileri seviye vücut ağırlığı egzersizlerine hazırlanabilirsin.

