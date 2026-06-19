Çapraz bacak oturmak vücudu etkiler mi? Duruş ve kas dengesi üzerindeki etkileri

Çapraz bacak oturmak günlük yaşamda en sık tercih edilen oturma alışkanlıklarından biridir. Kısa süreli olarak bu pozisyonda oturmak genellikle ciddi bir sorun oluşturmaz. Ancak saatler boyunca aynı pozisyonda kalmak veya sürekli aynı bacağı üste atmak, vücutta bazı dengesizliklerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Özellikle masa başında çalışan kişilerde bu alışkanlık zamanla postür üzerinde etkiler yaratabilir.

Kalça ve pelvis pozisyonunu etkileyebilir

Çapraz bacak otururken pelvis doğal pozisyonundan hafifçe uzaklaşabilir. Bu durum uzun süre tekrarlandığında kalça çevresindeki bazı kasların daha fazla çalışmasına, bazılarının ise daha az aktif olmasına neden olabilir.

Kaslar arasındaki bu dengesizlikler zamanla hareket kalitesini etkileyebilir.

Duruş bozukluklarına katkı sağlayabilir

Sürekli aynı tarafta çapraz bacak oturmak vücudun ağırlık dağılımını değiştirebilir. Bunun sonucunda omuz ve kalça hizasında küçük farklılıklar oluşabilir.

Tek başına çapraz bacak oturmak duruş bozukluğu oluşturmasa da, diğer hareketsiz yaşam alışkanlıklarıyla birleştiğinde postür problemlerine katkıda bulunabilir.

Kas gerginliklerini artırabilir

Uzun süre aynı pozisyonda oturmak bazı kas gruplarında gerginliğe neden olabilir. Özellikle kalça, bel ve uyluk çevresindeki kaslarda sertlik hissi oluşabilir.

Düzenli hareket etmek ve oturma pozisyonunu değiştirmek bu etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Dolaşımı geçici olarak etkileyebilir

Bacak bacak üstüne atıldığında bazı kişilerde uyuşma veya karıncalanma hissi oluşabilir. Bu durum genellikle pozisyon değiştirildiğinde düzelir ve geçicidir.

Ancak uzun süre aynı şekilde oturmak dolaşımı olumsuz etkileyebileceğinden belirli aralıklarla ayağa kalkmak faydalı olabilir.

Ne yapmak gerekir?

Çapraz bacak oturmak tamamen kaçınılması gereken bir alışkanlık değildir. Önemli olan gün boyunca aynı pozisyonda uzun süre kalmamaktır.

Şunlara dikkat edilebilir:

Oturma pozisyonunu sık sık değiştirmek

Her 30-60 dakikada bir ayağa kalkmak

Kalça ve bel mobilitesini destekleyen egzersizler yapmak

Gün içinde kısa yürüyüşler eklemek

Duruş farkındalığını artırmak

👉🏼"HAFTADA 2 GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...