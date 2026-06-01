Diz Valgus (X Bacak) nedir? Egzersizle düzelir mi?

Diz valgus, halk arasında "X bacak" olarak bilinen, dizlerin içe doğru çökmesiyle karakterize bir duruştur. Bu durum yürüyüş, koşu ve squat gibi hareketlerde dizlerin sağlıklı hizalanmasını etkileyebilir.

Genellikle sadece dizden kaynaklanan bir problem gibi görünse de, aslında kalça kasları, ayak bileği stabilitesi ve core kontrolü ile yakından ilişkilidir.

Diz valgus neden oluşur?

Diz valgus tek bir nedene bağlı değildir. En yaygın sebepler şunlardır:

Zayıf kalça abdüktör kasları (özellikle glute medius)

Ayak bileği mobilite kısıtlılığı

İç uyluk ve dış kalça kasları arasındaki dengesizlik

Yanlış squat ve hareket tekniği

Uzun süre oturma ve hareketsizlik

Bu nedenle yaklaşım yalnızca diz üzerine değil, tüm alt ekstremite zincirine yönelik olmalıdır.

Egzersiz yaklaşımı nasıl olmalı?

Diz valgus düzeltme sürecinde amaç sadece kas güçlendirmek değil, aynı zamanda doğru hareket paternini yeniden kazandırmaktır. Bu nedenle hem aktivasyon hem de stabilizasyon egzersizleri önemlidir.

X bacak için etkili egzersizler



1. Glute bridge (kalça köprüsü)

Kalça kaslarını aktive ederek dizin içe kaçmasını azaltmaya yardımcı olur.

2. Clamshell (midye egzersizi)

Glute medius kasını güçlendirerek diz kontrolünü destekler.

3. Bantlı squat

Direnç bandı ile yapılan squat, dizlerin dışa doğru stabil kalmasını öğretir.

4. Lateral band walk (yan yürüyüş)

Kalça stabilitesini artırarak alt vücut kontrolünü geliştirir.

5. Step-up (basamak çıkma)

Tek taraflı kontrolü geliştirerek dengeyi güçlendirir.

Egzersizlerde dikkat edilmesi gerekenler

Dizlerin içe kaçmasına izin verilmemelidir

Hareketler yavaş ve kontrollü yapılmalıdır

Ağırlık yerine önce form geliştirilmelidir

Core bölgesi aktif tutulmalıdır

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