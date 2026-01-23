Duruşumu nasıl daha iyi bir hale getirebilirim?

Günlük yaşamda fark etmeden geliştirdiğimiz yanlış duruş alışkanlıkları zamanla kas dengesizliklerine, ağrılara ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Özellikle uzun süre oturarak çalışan kişilerde omuzların öne düşmesi, başın öne doğru uzaması ve sırtın kamburlaşması sık görülür. Duruşu iyileştirmek için yalnızca egzersiz yapmak değil, yaşam tarzını bütüncül olarak ele almak gerekir.

1. Günlük duruş farkındalığı kazan

Duruşu düzeltmenin ilk adımı, gün içinde vücudunun nasıl konumlandığını fark etmektir. Ayakta dururken kulak, omuz ve kalçanın aynı hizaya yakın olmasına dikkat et. Otururken sırtını tamamen yasla, bel boşluğunu destekle ve ayaklarını yere tam bas.

2. Zayıf kasları güçlendir

Duruş bozukluklarının büyük kısmı sırt, kürek kemiği çevresi ve core kaslarının zayıflığından kaynaklanır. Bu bölgeleri güçlendiren egzersizler:

Kürek kemiği sıkıştırma egzersizleri

Plank ve dead bug gibi core çalışmaları

Sırt kaslarını hedefleyen düşük ağırlıklı kuvvet egzersizleri

Düzenli yapılan bu egzersizler vücudun dik durmasını kolaylaştırır.

3. Gergin kasları esnet

Göğüs kasları, kalça fleksörleri ve boyun kasları duruş bozukluğu olan kişilerde genellikle kısalmıştır. Bu kasları esnetmek omuzların geriye açılmasına ve omurganın doğal eğrisine dönmesine yardımcı olur. Günlük kısa esneme rutinleri bile büyük fark yaratabilir.

4. Çalışma ortamını ergonomik hale getir

Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı, klavye ve mouse omuzları yukarı kaldırmayacak yükseklikte yerleştirilmelidir. Sandalyenin bel desteği olmalı ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamak için her 30–45 dakikada bir ayağa kalkılmalıdır.

5. Nefes ve beden farkındalığını artır

Yüzeysel ve göğüs odaklı nefes almak duruşu olumsuz etkiler. Diyafram nefesi, hem omurgayı destekler hem de göğüs kafesinin doğru pozisyonda kalmasına yardımcı olur. Yoga ve pilates gibi disiplinler bu farkındalığı geliştirmede oldukça etkilidir.

6. Sürekliliği önemse

Duruş bir günde bozulmadığı gibi bir günde de düzelmez. Küçük ama düzenli adımlar, uzun vadede kalıcı bir duruş iyileşmesi sağlar. Haftada birkaç gün yapılan egzersizler ve günlük farkındalık alışkanlıkları en etkili yöntemdir.

