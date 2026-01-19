Düzeltici egzersizler kimler için gereklidir?

Günlük yaşam alışkanlıkları, uzun süreli oturma, yanlış egzersiz uygulamaları ve hareketsizlik zamanla vücutta dengesizliklere yol açabilir. Düzeltici egzersizler, bu dengesizlikleri fark etmeyi ve vücudu daha sağlıklı bir hareket düzenine yönlendirmeyi amaçlar.

Duruş bozukluğu yaşayanlar

Omuzların öne düşmesi, kamburluk, bel çukurunun artması gibi duruş problemleri; kasların yanlış çalışmasına neden olur. Düzeltici egzersizler, zayıf kasları güçlendirip gergin kasları esneterek duruşun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Masa başı çalışanlar

Uzun saatler bilgisayar başında oturmak boyun, sırt ve bel bölgesinde gerginlik oluşturur. Düzeltici egzersizler, bu bölgelerde oluşan kas kısalıklarını azaltarak günlük hareket konforunu artırır.

Sürekli ağrı yaşayan bireyler

Tekrarlayan bel, boyun veya omuz ağrıları çoğu zaman kas dengesizliklerinden kaynaklanır. Ağrının kaynağına yönelik yapılan düzeltici egzersizler, geçici rahatlama yerine kalıcı destek sunabilir.

Spor yapanlar ve sporcular

Yanlış teknik, tek taraflı yüklenme veya yetersiz mobilite sporcularda sakatlık riskini artırır. Düzeltici egzersizler, performansı desteklerken sakatlık riskini azaltmada önemli rol oynar.

Hareket kısıtlılığı yaşayanlar

Eklem hareket açıklığı azalmış bireylerde günlük aktiviteler zorlaşır. Düzeltici egzersizler, hareket kabiliyetini artırarak vücudun daha verimli çalışmasını sağlar.

