Gövde rotasyonu kısıtlıysa hangi hareketlerle çalışılabilir?

Gövde rotasyonu, üst vücudun sağa ve sola dönebilmesini sağlayan temel hareket becerilerinden biridir. Yürürken, koşarken, spor yaparken ve günlük aktivitelerde vücudun farklı bölümlerinin koordineli çalışmasına yardımcı olur.

Uzun süre oturmak, hareketsizlik ve sınırlı hareket alışkanlıkları gövde hareketliliğinin azalmasına katkıda bulunabilir. Rotasyon kapasitesini geliştirmek için kontrollü ve kişinin hareket sınırlarına uygun egzersizler uygulanabilir.

Gövde rotasyonunu geliştirmek için 5 egzersiz



1. Açık kitap hareketi (Open Book)

Yan yatar pozisyonda dizlerini hafifçe bükerek üstteki kolunu karşı tarafa doğru aç. Başını ve göğüs kafesini kolunla birlikte döndür. Hareket boyunca dizlerinin üst üste kalmasına dikkat et.

2. Dört ayak pozisyonunda gövde rotasyonu

Ellerin omuzlarının, dizlerin kalçalarının altında olacak şekilde dört ayak pozisyonu al. Bir elini başının arkasına yerleştir. Dirseğini yere yaklaştırdıktan sonra yukarı doğru açarak gövdeni döndür.

3. Oturarak gövde rotasyonu

Bir sandalyeye dik şekilde otur. Kollarını göğsünün önünde birleştir ve kalçalarını sabit tutarak gövdeni yavaşça sağa ve sola çevir. Hareketi zorlamadan, kontrollü şekilde gerçekleştir.

4. Duvara karşı gövde rotasyonu

Duvara yan dönerek ayakta dur. Kollarını göğüs hizasında uzat ve ayaklarını sabit tutarak gövdeni duvardan uzaklaşacak şekilde kontrollü biçimde döndür. Hareketi iki yönde de uygula.

5. Yarım diz çökerek rotasyon

Bir dizin yerde, diğer ayağın önde olacak şekilde yarım diz çökme pozisyonu al. Gövdeni dik tutarak kollarını göğüs hizasında birleştir ve kontrollü biçimde öne yerleştirdiğin bacağın yönüne doğru döndür.



Gövde rotasyonu çalışırken nelere dikkat edilmeli?

- Hareketleri hızlı ve ani dönüşlerle yapma.

- Kalça ve dizlerin pozisyonunu egzersize göre sabit tut.

- Hareket açıklığını zorlayarak artırmaya çalışma.

- Nefesini tutmadan, kontrollü nefes alıp ver.

- Her iki yönde de dengeli çalış.



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