Hareket kısıtlılıkları neden oluşur? Düzeltici egzersizlerle çözüm yolları

Hareket kısıtlılığı nedir?

Hareket kısıtlılığı, eklemlerin normal hareket açıklığında rahat ve kontrollü şekilde hareket edememesi durumudur. Bu durum zamanla performans düşüşüne, postür bozukluklarına ve kronik ağrılara yol açabilir.

Hareket kısıtlılıkları neden oluşur?

1. Uzun süreli hareketsizlik

Masa başı çalışma ve gün içinde az hareket etmek, kasların kısalmasına ve eklem çevresinde sertliğe neden olur.

2. Yanlış duruş alışkanlıkları

Öne düşen omuzlar, artan bel çukuru ya da öne çıkan baş pozisyonu, belirli kasların aşırı çalışmasına ve diğerlerinin zayıflamasına yol açar.

3. Kas dengesizlikleri

Bazı kasların güçlü, bazılarının zayıf olması eklem üzerinde dengesiz yük oluşturur ve hareket kalitesini düşürür.

4. Tek yönlü antrenman

Sürekli aynı kas gruplarına odaklanmak, destekleyici kasların ihmal edilmesine ve hareket kısıtlılıklarına zemin hazırlar.

5. Esneklik ve mobilite çalışmalarının ihmal edilmesi

Sadece kuvvet antrenmanı yapmak, eklem hareket açıklığını zamanla sınırlar.

Düzeltici egzersizler nedir?

Düzeltici egzersizler; kısıtlı hareket açıklığını artırmayı, zayıf kasları güçlendirmeyi ve aşırı aktif kasları dengelemeyi amaçlayan özel egzersizlerdir. Amaç yalnızca ağrıyı azaltmak değil, hareketin kalitesini iyileştirmektir.

Düzeltici egzersizler hareket kısıtlılıklarını nasıl azaltır?

Eklem hareket açıklığını artırır

Kaslar arası dengeyi yeniden kurar

Duruş bozukluklarını iyileştirir

Sakatlık riskini azaltır

Antrenman ve günlük hareket verimliliğini artırır

Kimler düzeltici egzersizlere ihtiyaç duyar?

Masa başı çalışanlar

Kronik bel, boyun veya omuz ağrısı yaşayanlar

Spor yapmasına rağmen ilerleme kaydedemeyenler

Antrenman sırasında sürekli aynı bölgede zorlanma hissedenler

