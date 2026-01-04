Kamburluk nedir, neden olur?

Kamburluk, omuzların öne doğru düşmesi ve sırtın üst bölümünün normalden fazla yuvarlak bir görünüm almasıyla karakterize edilen bir duruş bozukluğudur. Tıbbi olarak genellikle artmış torasik kifoz olarak tanımlanır. Günümüzde masa başı çalışma, uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle kamburluk her yaş grubunda daha sık görülmektedir.
Kamburluk nasıl oluşur?
Kamburluk çoğu zaman ani bir durum değil, zamanla gelişen alışkanlıkların sonucudur. Uzun süre yanlış pozisyonda oturmak veya ayakta durmak, vücudun bu duruşu "normal" olarak algılamasına neden olur. Zamanla kas dengesizlikleri ortaya çıkar ve postür bozulur.
Kamburluğun en yaygın nedenleri
Uzun süreli yanlış duruş
Bilgisayar, telefon veya tablet kullanımında başın öne doğru eğilmesi ve omuzların kapanması kamburluğun en yaygın nedenlerinden biridir.
Zayıf sırt ve omuz kasları
Sırt, kürek kemiği ve core kaslarının yeterince güçlü olmaması, omurgayı dik tutmayı zorlaştırır.
Göğüs kaslarının kısalması
Göğüs kaslarının zamanla kısalması, omuzları öne çeker ve kambur duruşu artırır.
Hareketsiz yaşam tarzı
Düzenli egzersiz yapmamak, kas-iskelet sisteminin zayıflamasına ve duruş bozukluklarının artmasına yol açar.
Yanlış egzersiz alışkanlıkları
Dengesiz antrenman programları ve yanlış formda yapılan hareketler, postür bozukluklarını tetikleyebilir.
Kamburluk nelere yol açabilir?
Kamburluk yalnızca estetik bir problem değildir. Uzun vadede şu sorunlara neden olabilir:
Boyun, sırt ve omuz ağrıları
Nefes kapasitesinde azalma
Hareket kısıtlılığı
Baş ağrıları
Günlük yaşamda erken yorgunluk hissi
Bu nedenle kamburluk erken fark edilip doğru şekilde ele alınmalıdır.
Kamburluk önlenebilir mi?
Kamburluk çoğu durumda doğru duruş alışkanlıkları, düzenli egzersiz ve kas dengesini hedefleyen çalışmalarla önlenebilir veya azaltılabilir. Özellikle sırt ve omuz kaslarını güçlendiren, göğüs kaslarını esneten egzersizler postürün korunmasında önemli rol oynar.
