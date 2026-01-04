Kamburluk nedir, neden olur?

Kamburluk, omuzların öne doğru düşmesi ve sırtın üst bölümünün normalden fazla yuvarlak bir görünüm almasıyla karakterize edilen bir duruş bozukluğudur. Tıbbi olarak genellikle artmış torasik kifoz olarak tanımlanır. Günümüzde masa başı çalışma, uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle kamburluk her yaş grubunda daha sık görülmektedir.

Kamburluk nasıl oluşur?

Kamburluk çoğu zaman ani bir durum değil, zamanla gelişen alışkanlıkların sonucudur. Uzun süre yanlış pozisyonda oturmak veya ayakta durmak, vücudun bu duruşu "normal" olarak algılamasına neden olur. Zamanla kas dengesizlikleri ortaya çıkar ve postür bozulur.

Kamburluğun en yaygın nedenleri



Uzun süreli yanlış duruş

Bilgisayar, telefon veya tablet kullanımında başın öne doğru eğilmesi ve omuzların kapanması kamburluğun en yaygın nedenlerinden biridir.

Zayıf sırt ve omuz kasları

Sırt, kürek kemiği ve core kaslarının yeterince güçlü olmaması, omurgayı dik tutmayı zorlaştırır.

Göğüs kaslarının kısalması

Göğüs kaslarının zamanla kısalması, omuzları öne çeker ve kambur duruşu artırır.

Hareketsiz yaşam tarzı

Düzenli egzersiz yapmamak, kas-iskelet sisteminin zayıflamasına ve duruş bozukluklarının artmasına yol açar.

Yanlış egzersiz alışkanlıkları

Dengesiz antrenman programları ve yanlış formda yapılan hareketler, postür bozukluklarını tetikleyebilir.

Kamburluk nelere yol açabilir?

Kamburluk yalnızca estetik bir problem değildir. Uzun vadede şu sorunlara neden olabilir:

Boyun, sırt ve omuz ağrıları

Nefes kapasitesinde azalma

Hareket kısıtlılığı

Baş ağrıları

Günlük yaşamda erken yorgunluk hissi

Bu nedenle kamburluk erken fark edilip doğru şekilde ele alınmalıdır.

Kamburluk önlenebilir mi?

Kamburluk çoğu durumda doğru duruş alışkanlıkları, düzenli egzersiz ve kas dengesini hedefleyen çalışmalarla önlenebilir veya azaltılabilir. Özellikle sırt ve omuz kaslarını güçlendiren, göğüs kaslarını esneten egzersizler postürün korunmasında önemli rol oynar.

